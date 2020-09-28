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Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi! Saldırılar ilk kez karadan görüntülendi

Son dakika haberi... ordusu tarafından, 'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi! Saldırılar ilk kez karadan görüntülendi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi.

Azerbaycandan yanıt gecikmedi! Saldırılar ilk kez karadan görüntülendi AZERBAYCAN'DAN YANIT GECİKMEDİ! SALDIRILAR İLK KEZ KARADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi. Görüntülerde Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vuruyor. Azerbaycan, kendi ulusal sınırları çerçevesinde öz topraklarında düşmanlara karşı cevaplarını hayata geçiriyor.

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