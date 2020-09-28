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Başkentin simgesi Atakule'den Azerbaycan mesajı

Ermenistan'ın 'a yaptığı alçak saldırının ardından her alanda desteğini vermeye devam ediyor. Başkent 'nın simgelerinden , Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Başkentin simgesi Atakule'den Azerbaycan mesajı

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Atakule, kardeş ülkenin bayrak renkleri mavi, kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan" mesajı yer alırken, AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı.

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