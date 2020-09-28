Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu'nda 4 PKK'lı öldürüldü
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.
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SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.