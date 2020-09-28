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Bakan Hulusi Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı

, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit oldu. Akar, şehit Temelli için taziye mesajı yayımladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Bakan Hulusi Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bugün şehit oldu. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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