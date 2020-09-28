Bakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla seferberliğe gideceğiz





'SEFERBERLİĞE GİDECEĞİZ'

Karaismailoğlu, Türkiye'de ulaşımın akıllı ulaşım sistemleri ile dijitalleşeceğini ve tüm ulaşım modlarına yol gösterecek Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı ilgili tüm paydaşlara da ulaştıracaklarını ifade ederek, şunları belirtti:



"Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre olmuş, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak' vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu alanda söz sahibi olan tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tamamlamış bulunmaktayız. Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekûn seferberliğe gideceğiz.