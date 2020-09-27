27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ermenistan topçuları saldırdı! Gazeteciler son anda kurtuldu

Ermenistan topçuları saldırdı! Gazeteciler son anda kurtuldu

Son dakika haberi... ’da ’ın sivillere yönelik saldırılarını görüntülemek isteyen AA ekibi Ermeni topçularının hedefi oldu. Art arda gerçekleşen top atışlarından AA ekibi, yanında bulunan ekibi ile birlikte son anda kaçarak kurtuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
ABONE OL
Ermenistan topçuları saldırdı! Gazeteciler son anda kurtuldu

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan AA ekibini de hedef aldı.

AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti.

Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.

Ermenistan topçuları saldırdı! Gazeteciler son anda kurtuldu ERMENİSTAN TOPÇULARI SALDIRDI! GAZETECİLER SON ANDA KURTULDU

100 METRE YAKINA MERMİ DÜŞTÜ

Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.

Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.

Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Ermenistan Azerbaycan köylerini vurdu! Son gelişmeler ne? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu A Haber’e konuştu ERMENİSTAN AZERBAYCAN KÖYLERİNİ VURDU! SON GELİŞMELER NE? AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAZAR ZARİF İBRAHİMOĞLU A HABER'E KONUŞTU
Son dakika: Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ALİYEV: ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT ASKERİ ARAÇLARI İMHA ETTİK
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki engel SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ: ERMENİSTAN BARIŞ VE İSTİKRARIN ÖNÜNDEKİ ENGEL
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında tansiyon artıyor! Havan mermisi şarapnelleri görüntülendi AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIR HATTINDA TANSİYON ARTIYOR! HAVAN MERMİSİ ŞARAPNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Ermenistan haddini aştı! Azerbaycanda yaşayan sivilleri hedef aldılar... ERMENİSTAN HADDİNİ AŞTI! AZERBAYCAN'DA YAŞAYAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA