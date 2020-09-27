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Oruç Reis harekete geçti! Oruç Reis yeni görevine hazır...

'de sismik arama faaliyeti gerçekleştiren gemisi, bakım ve ikmal için geldiği Limanı'ndan ayrılarak Antalya açıklarına demirledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Oruç Reis harekete geçti! Oruç Reis yeni görevine hazır...

Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis gemisi, geçtiğimiz günlerde ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirledi.

Oruç Reis harekete geçti! Oruç Reis yeni görevine hazır...

Dün Türkiye'nin 29 Eylül'de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi.

Oruç Reis harekete geçti! Oruç Reis yeni görevine hazır...

Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik tarama yapan Oruç Reis'in faaliyetine devam etmek için görev beklediği öğrenildi.

Oruç Reis harekete geçti! Oruç Reis yeni görevine hazır...

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaşmıştı.

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