Son dakika: Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik.
Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var."