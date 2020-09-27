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Son dakika: Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik

Son dakika haberi... , "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" dedi.

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Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik.

Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var."

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