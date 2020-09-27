Son dakika: Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik.

Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var."