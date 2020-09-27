Esnaftan İBB'ye çağrı! Yüzde 500 zam yapılmıştı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aldığı kararla gazete satış büfelerinin kiralarına yüzde 400 ila yüzde 600 arasında zam yaptı. İBB büfelere 'yenileme' adı altında 300 bin lirayı aşan fatura çıkardı. 21 Eylül'e kadar yeni zamlı sözleşmeye imza atmayan bayiler için de 1 Ekim'e kadar ihaleye çıkılacağını belirtti.

Büfe işleten esnaf ise gelen zamlardan sonra ne yapacağını şaşırdı. Çareyi İBB yönetimine sesini duyurmak için Saraçhane'de toplanmakta buldu. 18 Eylül'de İBB önünde basın açıklaması yaptı. İBB yönetimi ise 'Büfelere kiralarına yardım yapıyoruz' açıklamasında bulundu.