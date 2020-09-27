27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: Türk Milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır

Başkan Erdoğan: Türk Milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır

Son dakika haberine göre; Başkan , bugün sabah saatlerinde 'ın 'a alçak saldırısının ardından sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan: Türk Milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın alçak saldırısının ardından sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğandan Azerbaycan mesajı: Türk Milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN MESAJI: TÜRK MİLLETİ AZERBAYCANLI KARDEŞLERİNİN YANINDADIR

"TÜRK MİLLETİ, AZERBAYCANLI KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Başkan Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

ERMENİSTAN'IN SALDIRGANLIĞI...

Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır.

Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Son dakika: Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan haddini aştı! Azerbaycanda yaşayan sivilleri hedef aldılar... ERMENİSTAN HADDİNİ AŞTI! AZERBAYCAN'DA YAŞAYAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR...
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında tansiyon artıyor! Havan mermisi şarapnelleri görüntülendi AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIR HATTINDA TANSİYON ARTIYOR! HAVAN MERMİSİ ŞARAPNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki engel SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ: ERMENİSTAN BARIŞ VE İSTİKRARIN ÖNÜNDEKİ ENGEL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ALİYEV: ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT ASKERİ ARAÇLARI İMHA ETTİK
Ermenistan Azerbaycan köylerini vurdu! Son gelişmeler ne? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu A Haber’e konuştu ERMENİSTAN AZERBAYCAN KÖYLERİNİ VURDU! SON GELİŞMELER NE? AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAZAR ZARİF İBRAHİMOĞLU A HABER'E KONUŞTU
Ermenistan topçuları saldırdı! Gazeteciler son anda kurtuldu ERMENİSTAN TOPÇULARI SALDIRDI! GAZETECİLER SON ANDA KURTULDU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI ZAKİR HASANOV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA