26 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı! Mavi Vatan vurgusu dikkat çekti

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı! Mavi Vatan vurgusu dikkat çekti

Son dakika haberine göre Başkan , "Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz’de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı! Mavi Vatan vurgusu dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, 1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesi'nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Erdoğan, "Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti Akdeniz'deki hâkimiyetini perçinlemiş, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Tarih, denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hâkim olduğunu kaydetmiştir. Preveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Preveze Deniz Zaferi mesajı! Mavi Vatan vurgusu dikkat çekti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'PREVEZE DENİZ ZAFERİ' MESAJI! MAVİ VATAN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

'DENİZLERİMİZDEKİ HAK VE ÇIKARLARIMIZI KORUMAYA DEVAM ETMEKTEYİZ'
Başkan Erdoğan, son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiselerin, her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olunması gerektiğini gösterdiğini belirterek, "Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz. 'Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah' diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerle donatmaktayız. Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz. Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası cemaate seslendi: Hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI CEMAATE SESLENDİ: HİÇBİR BEŞERİ GÜÇ BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREMEYECEK
Son dakika: Üçlü Doğu Akdeniz zirvesi! Başkan Erdoğan Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü SON DAKİKA: ÜÇLÜ DOĞU AKDENİZ ZİRVESİ! BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL VE AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ
Vahdettin Köşkünde önemli görüşme! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucici kabul etti VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE ÖNEMLİ GÖRÜŞME! BAŞKAN ERDOĞAN, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC'İ KABUL ETTİ
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MOLDOVA CUMHURBAŞKANI DODON İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA