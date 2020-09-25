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Vahdettin Köşkü'nde önemli görüşme! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti

Başkan Erdoğan, 'nde cuma namazı kıldıktan sonra 'ne geçti. Başkan Erdoğan burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Vahdettin Köşkü'nde önemli görüşme! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Vahdettin Köşkünde önemli görüşme! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucici kabul etti VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE ÖNEMLİ GÖRÜŞME! BAŞKAN ERDOĞAN, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC'İ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası cemaate seslendi: Hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI CEMAATE SESLENDİ: HİÇBİR BEŞERİ GÜÇ BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREMEYECEK

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