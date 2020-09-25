Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Başkan Erdoğan ve Dodon arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.