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Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika: Kuzey Iraka hava harekatı! 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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