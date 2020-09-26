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PKK'ya bir darbe daha! Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " kapsamında kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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PKK'ya bir darbe daha! Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

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