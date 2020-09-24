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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Yıldırım-1 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 kapsamında 'ın Beytüşşebap ilçesi bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Yıldırım-1 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bölgede operasyon sürüyor.

Son dakika: Yıldırım-1 Operasyonunda Şırnakta 4 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: YILDIRIM-1 OPERASYONU'NDA ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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