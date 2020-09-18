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Haberler Galeri Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor

Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 747 personel, 44 operasyonel tim görev alıyor.

Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 10:21
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Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK" Operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor

YÜZLERCE PERSONEL KATILIYOR
Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (747) personel [(44) operasyonel tim] görev alıyor.

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Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor

71 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38*işbirlikçi yakalanmış, *141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

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Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor

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