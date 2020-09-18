Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 747 personel, 44 operasyonel tim görev alıyor.
Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 10:21
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor