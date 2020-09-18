Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı! Yüzlerce personel katılıyor

71 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38*işbirlikçi yakalanmış, *141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



