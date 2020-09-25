Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır.

Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık. Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımları, hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları birazdan anlatacağım.

"ARTIK KARŞIMIZDA 2 VİRÜS VAR"

Geldiğimiz nokta dünyadaki durum örneği olmadığı sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Sağlık alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Kovid 19 sayısı tüm dünyada hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir.

Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Kovid19 olduğunu düşünebilirsiniz. Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe...

Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahade ettik. Sizden ricada bulunuyorum, bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Virüs belki size güç yetiremeyebilir sizden bulaştığı kişinin hayatını ise altüst eder, onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın.

"TEDAVİNİN İSABETİ ARAŞTIRMALARLA BELGELENİYOR"

Şiddet maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet gösterini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır. Aşı ile ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir şey değildir. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın kararl��lığından çıkalım. Bizleri layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalıştığını bilin. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. Yeni takviyelerle 11 bin 897 kişiye ulaştı. Tedavinin isabeti yeni araştırmalarla belgeleniyor.

Kullandığımız ilacın durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Kurallara ihmalsiz uyarak virüse karşı birbirimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz. İçişleri Bakanlığımızla işbirliği içinde ülke genelinde alınan tedbirlerin yanısıra illerimizde hıfzıssıha kurulumuzda yerel tedbirler var. Yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız.

Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ın mücadelede geldiği noktayı bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında yani yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Amasya'da yüzde 40, Çorum'da son bir ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Son bir haftada polikliniklere başvran hasta sayısında yüzde düşüş var. Ordu'da yüzde 30, Sinop 'ta yüzde 50 düşüş var.

"TÜRKİYE GENELİNDEKİ DOLULUK ORANLARINDA SIKINTIMIZ YOK"

Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş olmaktayız. Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40. Önümüzdeki aylarda olası viral enfeksiyon sebebiyle Samsun'a 74 yoğun bakım ilave ediyoruz.

Amasya'da yoğun bakım doluluk yüzde 75. İlave olarak 36 yoğun bakım ilave ediyoruz. Çorum'da yatak doluluk yüzde 47, yoğun bakım yüzde 60, solunum cihazı yüzde 41. Çorum'da ise 27 yoğun bakım ilave ediyoruz. Ordu'da yatak doluluk yüzde 38, yoğun bakım yüzde 69. 76 yatak daha ilave ediyoruz. Sinop'ta yoğun bakım yüzde 71. Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat'ta yoğun bakım yüzde 70, solunum cihazı yüzde 36. 18 yatak ilave ediyoruz.

Aynı oranları Türkiye geneli için vermekte fayda görüyorum. Türkiye'de yatak doluluk yüzde 61, yoğun bakım yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33. Filyasyon ise tüm Türkiye'de aşı çözümüne, hastalık son bulana kadar önemini korumaya devam edecek. Yüzde 98,7'ye filyasyon ekibimiz ulaştık.

6 ilimizin her birinde filyasyondaki gücümüzü daha da arttırıyoruz. Samsun fiylasyon ekibi 175, Amasya 54, Çorum 122, Sinop 39, Tokat'ta 100 filyasyon ekibimiz sahada. Yatırım ve planlamalar devletimizin uzak görüşlü, ilerici sağlık politikasının meyveleridir. Şehirlerin şehir hastanesi hayalleri bir bir gerçek olmakta sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehirleri bir bir gerçekleştiriyoruz.

Samsun'a 1000 yataklı şehir hastanemizin ilavesi yapılmıştır. Yakında temeli atılıp inşaatına başlayacaktır. Bu hastane gurur vesilesi, şehrin nişanesi olacak. Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatına devam ediyoruz. Vezirköprü, Kavak, 19 Mayıs Devlet Hastanemizi bu yol tamamlayacağız.

Çorum'da ikinci basamak sağlık tesisi altyapımız iyi bir noktada. Erol Olçok Eğitim Hastanemiz yeni yerine taşınmıştır. Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin projelerine başlıyoruz. Sinop'ta geçen yıl yeni hastanemizi hizmete aldık. Erfelek hastanesinin ihalesini yapacağız. Türkeli hastanesinin arsa tahsisi tamamlandı. Ordu'da sağlık altyapımızın eksikliklerinin tamamlanması için çalışıyoruz. Şehir hastanesinin projelerini tamamlamak üzereyiz. Üniversite içinde yapacağımız şehir hastanesi uygulama ve eğitim hastanesine uygun hazırlanmıştır.

Akkuş ilçe devlet hastanemizi en kısa sürede tamamlayacağız. Amasya'da Sabuncuoğlu Şerafettin hastanemiz yükü çekmektedir. 600 yataklı hale getirilmesi için ek yatırım tekliflerini yapmış bulunuyoruz. Tokat Turhal devlet hastanesini hizmete sunmuş olduk. Çok sayıda aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık istasyonu yatırım istasyonu inşaatları devam etmektedir.

Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Bu dönemde özellikle Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanelerimiz ve bakanlığımızın bu anlamda ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek üzerine bir yaklaşım içinde oldu. Bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığını söylemek istiyorum. Bu süreçte ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemlerde de ödeme planı yapılması istendiği dönemde sayın büyükelçinin bu şekilde açıklaması talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmelerini hatırlatmak istiyorum.

Okulların açılmasıyla ilgili özellikle vaka sayısında gelen eğitim alan öğrenciler için söylüyorum, herhangi bir artış olmadığını, sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının, yani test yapılarak pozitif bulduğumuz vakalardan bahsediyorum, hastanelerdeki hastanelerden bahsetmiyorum, vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Yüzde 30'lardan yüzde 55-60'lara kadar düştüğünü söyleyebilirim. Şu dönemde vaka sayısının ayrıca düştüğü bir dönem olduğunu. 1. sınıf, hazırlık ve tercihe bağlı olarak gelen öğrencilerimizde önemli bir sorun olmadığını, Bilim Kurulu önümüzdeki haftalarda salgının seyrini değerlendirerek kademeli geçişi gündeme alacaktır.

Özellikle bu dönemde açılan hastanelerimiz oldu, açılacak hastanelerimiz var. Bir çalışmanın yapıldığını, önümüzdeki zannediyorum 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağını, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili detaylı bir açıklama yapmış olacağız. Bu çok uzak değil, önümüzdeki haftalar. Bu yıl alım için çıkmış olacağız.