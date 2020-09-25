25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fransız zırhlı istihbarat gemisi 'Dupuy De Lome' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız zırhlı istihbarat gemisi 'Dupuy De Lome' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'na ait borda numaralı '' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Boğazı'ndan geçti. Gemi, 'ne doğru yol aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
ABONE OL
Fransız zırhlı istihbarat gemisi 'Dupuy De Lome' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, İstanbul Boğazı'nın ardından Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 18.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstihbarat gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız donanmasına katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri (uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde. Gemideki teknoloji, e- posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

Başkan Erdoğandan Fransa Cumhurbaşkanı Macrona geri adım attıran diplomasi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A GERİ ADIM ATTIRAN DİPLOMASİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA