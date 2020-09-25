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İzmir’de FETÖ'cü astsubaya operasyon: Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup sözde mahrem imamla aktif olarak görüşmeye devam ettiği belirlenen Hava şüpheli M.Ç., destekli operasyonla yakalandı. Tutuklanan şüpheli hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan dava açıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2020
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İzmir’de FETÖ'cü astsubaya operasyon: Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, halen İzmir'de aktif olarak görev yapan Hava Astsubay şüpheli M.Ç.'nin FETÖ yapılanmasında asker şahıslardan sorumlu, mahrem imam tabir edilen örgüt yöneticilerinden S.İ. ile güncel olarak irtibatlı olduğu tespit edildi.

Bu durumun, İzmir MİT Bölge Başkanlığı görevlilerince yapılan takip çalışması sonucunda tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturmada ayrıca geçmişte ardışıklı kontörlü/ ankesörlü sabit hat aranması tespit edilen şüpheli M.Ç. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan İzmir Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı öğrenildi.

Mahrem imam S.İ.'nin ise başka yer Ağır Ceza Mahkemesi nezdindeki dosyası kapsamında Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi olma suçundan tutuklandığı belirlendi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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