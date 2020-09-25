25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması’na operasyon! Başhekim FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ’nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması’na operasyon! Başhekim FETÖ'den gözaltına alındı

tarafından ’nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması’na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli arasında Biruni Hastanesi Başhekimi Mahir Cengiz ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu’nun da olduğu iddia edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
ABONE OL
FETÖ’nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması’na operasyon! Başhekim FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli arasında Biruni Hastanesi Başhekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu'nun da olduğu iddia edildi.

Operasyonda ayrıca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde çalışan Operatör Doktor Eyüp Varol'un da gözaltına alındığı ifade edildi.

Varol'un Pandemi servisinde görev yaptığı iddia edildi.

EMİR SOMER / SABAH

İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! İSTANBUL MERKEZLİ 26 İLDE FETÖ OPERASYONU!
AYM kararını verdi: FETÖ elebaşı Gülenin doktorunun oğlu Suheybi Rumi Ünala şok! AYM KARARINI VERDİ: FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN DOKTORUNUN OĞLU SUHEYBİ RUMİ ÜNAL'A ŞOK!
İstanbulda dev FETÖ operasyonu: 94 şüpheli tutuklandı İSTANBUL'DA DEV FETÖ OPERASYONU: 94 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA