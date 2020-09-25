AÖF kayıt yenileme başladı mı? 2020 AÖF açıköğretim üniversite kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar devam ediyor. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler kayıt yenileme takvimini araştırmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi tarafından kayıt takvimi açıklandı. YKS kayıtlarının tamamlanmasının ardından kayıt yenileme için geri sayım başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı? 2020 AÖF açıköğretim üniversite kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
AÖF kayıt yenileme işlemleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 akademik takvim açıklandı. Yeni dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme yapacak olan adaylar, başvuru işlemlerinin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı? 2020 AÖF açıköğretim üniversite kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi Sınava girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini(fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olupeksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi;"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır.
Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
Sınavlarda cevap kâğıdına kurşun kalem ile test grubunun mutlaka kodlanması gerekmektedir.
Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür.
Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.
Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç)işgünü içindeaof.anadolu.edu.tradresi ÖğrenciOtomasyonubölümünden T.C. kimlik numarasıve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.