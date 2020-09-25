AÖF kayıt yenileme başladı mı? 2020 AÖF açıköğretim üniversite kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi;"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır.

Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Sınavlarda cevap kâğıdına kurşun kalem ile test grubunun mutlaka kodlanması gerekmektedir.