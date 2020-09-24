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FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Yalçın Azanpa'ya 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası

Terör örgütü 'nün emniyet mahrem imamlarından olduğu belirtilen , "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Yalçın Azanpa'ya 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Azanpa ve avukatı katıldı. Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri süren sanık Azanpa, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını iddia etti.

BERAAT TALEP ETTİ

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Azanpa, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

Örgütün KPSS sorularını sınavdan önce kendisine temin ettiğine yönelik iddianın asılsız olduğunu ileri süren Azanpa, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

HAPİS CEZASI ALDI

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı. Buna göre, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Azanpa'ya ayrıca 2010 KPSS sorularını önceden elde ederek sınavı kazandığı ve kamu kurumuna atandığı gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da 4 yıl 2 ay hapis ve 175 bin adli para cezası verildi. Toplam 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen Azanpa'nın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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