HDP-İYİ Parti yakınlaşmasında yeni mesaj! Selahattin Demirtaş 6 yıl sonra Yasin Börü'yü hatırladı

Siyasetin önemli gündemlerinden biri de HDP-İYİ Parti yakınlaşması... Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözleri ile başlayan flört yeni bir boyut kazandı.

DEMİRTAŞ'TAN YENİ MESAJ VAR

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde Mağusa Limanı'nı çalabilir mi? O zaman memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir" sözleri hatırlatılan Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye yeni bir mesaj gönderdi.