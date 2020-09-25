Koronavirüs kaçakları burada tutuluyor! İşte 7 gün 24 saat takip edilen Sancaktepe’deki İyimaya Yurdu

COVID testi pozitif çıkan veya koronavirüs vakalarıyla temas edenlerin, hastanede tedaviye ihtiyaçları olmadığı durumda evlerinde karantinada kalmaları gerekiyor. Ancak hem kendi hem de toplumun sağlığını umursamayan bazı sorumsuzlar, evde kalmak yerine sokaklarda dolaşıyor. Polis de yakaladığı bu firarileri, karantina sürelerini tamamlamaları için zorla yurtlara götürüyor.

NEGATİF ÇIKANA KADAR...

İşte biz de bu yurtlardan birine girdik. 224 odalı İstanbul Sancaktepe'deki İyimaya Yurdu'nda toplam 220 kişi kalıyor. Tam 85 polis yurdun önünde 24 saat nöbet tutuyor. Yurdun tıbbi sorumluluğu Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit'e verildi. Yardımcıları Mehmet Yılmaz Salman ve Selcen Uçar'la birlikte yurda gelip incelemelerde bulunan Doç. Dr. Nurettin Yiğit, "Karantina şartlarına uymayanlar burada toplanıyor. Takiplerini yapıyoruz. 14 gün sonunda bulgu göstermeyenler çıkıyor. Hastalık semptomları ortaya çıkanlarıysa hastaneye alıyoruz. Takibini de biz yapıyoruz" dedi.







Firarilerin takibini, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit ve ekibi yapıyor.



FATURAYI KAÇAKLAR ÖDÜYOR

Hürriyet'in haberine göre, karantinada tutulanlarla telefonla irtibat kuruluyor. Yemek ve ihtiyaç siparişleri alınıyor. Siparişler kapıya kadar götürülüp bırakılıyor. Odaya girilmiyor. 14 gün karantina şartını dolduranların boşalttığı odalar AFAD tarafından dezenfekte ediliyor. Firariler masraflarını ise ceplerinden ödüyor. Ancak kalacak yeri olmayan garibanların masraflarını yurt yönetimi karşılıyor. Yurtta, Türkiye'de turist olarak mahsur kalanlar da tutuluyor. Yetkililer kalacak yeri olmayanların "Ne olur bizi bırakmayın, burada kalalım" dediğini söylüyor. Bu arada olası kaçışlar için de yurdun tam açılır pencerelerinin yarım açılır hale getirilmesi yönünde çalışma yapılmasına karar verildi.







Firariler, karantina süreleri bitene kadar yurtlardaki bu odalarda tutuluyor.





ENES BATUR'UN KALDIĞI YURT

Karantina şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle sevgilisiyle birlikte geçtiğimiz hafta İyimaya yurduna getirilen Enes Batur, 6 gün sonra 14 gün karantina şartını doldurup dün sabah yurttan ayrıldı.







İRANLI PİLOT FİRARDA

İsmi saklı tutulan İranlı bir pilot, geçtiğimiz günlerde şikâyet üzerine yurttan hastaneye götürüldü. Hastaneden kaçan pilot her yerde aranıyor.