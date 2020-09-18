İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Atatürk" sessizliği

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partide krize neden olan ''Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum'' sözleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. CHP'nin ittifak ortağı İyi Parti ise sessiz. Hemen hemen her konuşmasında Atatürk hassasiyetini dile getiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kaftancıoğlu'nun tutumu karşısında yorum yapmadı. Bu da "Akşener'in ittifak hassasiyeti Atatürk hassasiyetinin önüne geçti'' yorumlarına neden oldu.