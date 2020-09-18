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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Atatürk" sessizliği

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Giriş: 18.09.2020 15:47
Güncelleme:18.09.2020 16:34
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partide krize neden olan ''Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum'' sözleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. CHP'nin ittifak ortağı İyi Parti ise sessiz. Hemen hemen her konuşmasında Atatürk hassasiyetini dile getiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kaftancıoğlu'nun tutumu karşısında yorum yapmadı. Bu da "Akşener'in ittifak hassasiyeti Atatürk hassasiyetinin önüne geçti'' yorumlarına neden oldu.
Meral Akşener'in Atatürk sessizliği
Meral Akşener'in "Atatürk" sessizliği
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