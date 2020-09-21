İYİ Parti kurultayında operasyon! Hangi isimler tasfiye edildi?

İYİ Parti kurultayı sona erdi ancak genel idare kurulu seçimlerinde ikinci liste krizi yaşandı. Koray Aydın delegelere hangi isimler için talimat gönderdi? Aydın’ın oy verilmesin talimatında bulunduğu isimler kim? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, detayları canlı yayında aktardı.

İYİ Parti kurultayı sona erdi ancak genel idare kurulu seçimlerinde ikinci liste krizi yaşandı. Koray Aydın delegelere hangi isimler için talimat gönderdi? Aydın'ın oy verilmesin talimatında bulunduğu isimler kim? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, detayları canlı yayında aktardı.

HANGİ İSİMLER TASFİYE EDİLDİ?

İYİ Parti'de merkez çatlağı yaşanıyor. Genel idare kurulunda hesaplaşma yaşandı. Bir anahtar liste ortaya çıktı. Bu anahtar listede seçilmemesi tercih edilmemesi istenen isimler yer aldı. Bu 10 kişinin içinde İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Aylin Cesur gibi isimler konuldu. Bu isimlerin de MHP'den gelen İYİ Partililer tarafından yapıldığı iddia edildi.

ADAY OLMA İHTİMALİMİZ...

Koncuk listeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve "Ben ve Ümit Özdağ, GİK adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun" ifadelerini kullandı.