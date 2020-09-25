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CHP’lilerin algısı ellerinde patladı! Photoshoplu cenaze aracı skandalı

bu kez de Cadillac marka bir cenaze aracı üzerinden algı yaratmaya çalıştı. bulunan bir aracın üzerine photoshop marifetiyle Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı eklendi. Bu görsel birçok ’li hesap tarafından paylaşıldı. Algı, fotoğrafın gerçek halinin ortaya çıkmasıyla ellerinde patladı.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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CHP’lilerin algısı ellerinde patladı! Photoshoplu cenaze aracı skandalı

Cumhuriyet Halk Partililer bu kez de Cadillac marka bir cenaze aracı üzerinden algı yaratmaya çalıştı.

İnternette bulunan bir aracın üzerine photoshop marifetiyle Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı eklendi. Bu fotoğraf ardından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görsel birçok CHP'li hesap tarafından paylaşıldı.

750 BİN DOLARLIK CADİLLAC
Sosyal medyada algı yaratmaya kalkan CHP'liler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak "Cumhurbaşkanlığı araç filosu 750 bin dolarlık! Cadillac marka cenaze aracı katıldı" sözleriyle kamuoyunda algı çalışmalarına kalkıştı.

Ancak fotoğrafın gerçek hali ortaya çıkınca CHP'lilerin algısı ellerinde patladı.

DAMLA KAYA/SABAH

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