O valilikten flaş karar! Kamuya açık alanlarda yasaklandı

Fatih Azgın adlı esnaf da, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Devletin aldığı kararlar da önemli bizim için. İnsanların yaşamına çok müdahale etmeden mümkün mertebe zafiyetleri en aza indirmek için bir süreç işliyor. Pandemi sürecinin neler getireceğini kimse kestiremiyor. Devletimizin aldığı kararların doğru kararlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.