Son dakika: 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi
Son dakika haberine göre 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız." ifadelerini kullandı.
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.