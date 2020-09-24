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Son dakika: 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi

Son dakika haberine göre 2020 tercihleri ne zaman yapılacak? Başkanı , "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.

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