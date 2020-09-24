Son dakika: DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2020 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
DGS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar devam ederken en çok merak edilenlerden biri de 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri oldu. Yaklaşık 20 gün önce sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, heyecan içinde tercih takvimini bekliyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
Son dakika... DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 9 Eylül'de açıklandı. Sonuçların erişime açılması ile birlikte adayları tercih heyecanı sardı. Lisans programlarına geçiş yapmak için tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarih ile ilgili açıklama bekliyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KILAVUZ...
2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bu nedenle tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı belli olmadı. Tercih takvimi "DGS tercih kılavuzu" ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?
DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
ÖN LİSANS BAŞARI PUANI
2020-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
2020-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır.ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde).
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca,4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır."
2020-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
DGS PUANININ HESAPLANMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2019-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.