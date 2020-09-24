Son dakika... DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 9 Eylül'de açıklandı. Sonuçların erişime açılması ile birlikte adayları tercih heyecanı sardı. Lisans programlarına geçiş yapmak için tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarih ile ilgili açıklama bekliyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KILAVUZ...

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bu nedenle tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı belli olmadı. Tercih takvimi "DGS tercih kılavuzu" ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.