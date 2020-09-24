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İstanbul'un emektar Tozkoparan semti dönüşüyor

'un en eski sosyal meskenleri olarak 1960'lı yılların başlarında Merter'de inşa edilen Tozkoparan semtinde dönüşüm için adım atılıyor. ilan edilen konutların yerine yapılacak yeni binalarla ilgili olarak hak sahiplerine bilgilendirme tebligatları yapılmaya başlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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İstanbul'un emektar Tozkoparan semti dönüşüyor

İstanbul'un en eski sosyal meskenleri olarak 1960'lı yılların başlarında Merter'de inşa edilen Tozkoparan semtinde dönüşüm için adım atılıyor. Riskli alan ilan edilen konutların yerine yapılacak yeni binalarla ilgili olarak hak sahiplerine bilgilendirme tebligatları yapılmaya başlandı. 5-6-7 katlı olarak inşa edilecek yeni binalardaki dairelerde metrekare farkına göre indirim uygulanarak uzun vadeli ödeme planı sunulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Güngören Belediyesi işbirliğiyle yürütülün dönüşüm projesi kapsamında, vatandaşları bilgilendirmek için toplantılar yapıldıktan sonra taşıma ve kira yardımı işlemlerine başlanacak.

Uzun yıllardır kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen yerin dönüşümünü bekleyen projeyi anlatan Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, Tozkoparan'ın semt kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Yatay mimari anlayışıyla hazırlanan yeni projemiz sayesinde özlemle beklediğimiz yerinde ve yeşil dönüşüm hayalimize ilk adımı atmış olacağız. Çocuklarımızı huzur ve güven ortamı içerisinde yarınlara hazırlarken, deprem riskinden arınmış, kaliteli yaşam alanlarına sahip, sosyal donatıları ve zeminaltı otoparkları olan huzurlu ve yaşanabilir Yeni Tozkoparan'ı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

İLK ETAPTA 10,8 HEKTAR ALAN DÖNÜŞECEK
Cumhurbaşkanlığı tarafından 20 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan kararnameyle riskli alan ilan edilen dönüşüm alanı 10,8 hektar alanı kapsıyor. Riskli alan içindeki binalar yıkılarak yerinde dönüşüm yapılacak. İlk etap olarak 141 daire ve üç dükkanın yer aldığı bölümde örnek proje inşa edilecek. İhale ve yer teslimi tamamlanan ilk etabın inşa çalışmalarına başlanarak 18 ay içinde tamamlanacak. Binalar 5-6-7 katlı olmak üzere ayrık bloklar şeklinde yapılarak, geniş bahçe ve sosyal donatı alanları konulacak. Kentsel dönüşüm süreci ve bilgilendirmelerini yapmak üzere web sitesi de kuruldu.

ZEYNEL YAMAN/SABAH

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