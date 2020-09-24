Başkan Erdoğan'dan kritik telefon! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.