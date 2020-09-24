Başkan Erdoğan'dan kritik telefon! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.