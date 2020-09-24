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Başkan Erdoğan'dan kritik telefon! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan,  ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Başkan Erdoğan'dan kritik telefon! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

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