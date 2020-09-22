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Haberler Galeri Heyecan dorukta! ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

Heyecan dorukta! ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

DGS tercihlerinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 2020 yılına ilişkin DGS tercihlerinin hangi tarihlerde alınacağını merak ediyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek DGS tercih işlemleri ile ilgili merak edilenleri sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 10:04
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Heyecan dorukta! ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2020 yılına ilişkin DGS 9 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adaylar 7 Eylül itibarıyla sonuçlarını öğrendiler. Şimdi ise adayları tercih heyecanı sardı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala DGS tercih takvimi merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu? Son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan dorukta! ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tercih takvimi "DGS tercih kılavuzu" ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Heyecan dorukta! ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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Heyecan dorukta! ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

DGS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Heyecan dorukta! ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.