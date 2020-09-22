Heyecan dorukta! ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

DGS tercihlerinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 2020 yılına ilişkin DGS tercihlerinin hangi tarihlerde alınacağını merak ediyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek DGS tercih işlemleri ile ilgili merak edilenleri sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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