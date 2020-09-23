Başkan Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a geri adım attıran diplomasi

Doğu Akdeniz için günlerdir "Fırtına orada mı kopacak, bir savaşa mı sahne olacak?" diye soruyorduk. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği yerde tansiyon bir hayli yükselmiş bölge güç mücadelesinin de sergilendiği yer olmuştu. Yunanistan, özellikle Fransa'nın ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteğiyle Doğu Akdeniz’de gövde gösterisine kalkıştı. Türkiye ise defalarca diyalogdan yana olduğunu ancak "Kırmızı çizgiyi geçmeyin" uyarısıyla tavrını en net şekilde gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli hamleleri daha haftalar önce kendisini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ve Yunanistan'a geri adım attırdı. Bir diğer önemli nokta ise Doğu Akdeniz sorununu çözmek için ABD Başkanı Trump'a koşan Macron'a, Bloomberg yazarı Bobby Gosh'un kaleme aldığı bir makalede adeta "Sen konuşmayı bilmiyorsun bu işi Merkel'e bırak" ikazında bulunuldu. İşte Doğu Akdeniz'deki bilek güreşi ve sonrasında yaşananları anlatan A Haber'in özel analizi...









