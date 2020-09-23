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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , ile görüştü. Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından "Hem hem değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ı değerli müttefikler olarak nitelendirerek NATO'nun diyalog için bir platform olduğunu belirtti.

STOLTENBERG'DEN İLK AÇIKLAMA

Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum ile istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek için NATO'daki askeri ayrıştırma usulleri hakkında devam eden çabalarla ilgili görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası ilk açıklama BAŞKAN ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ
ABden Türkiye-Yunanistan görüşmesi açıklaması AB'DEN TÜRKİYE-YUNANİSTAN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI
Son dakika: Türkiye-Yunanistan görüşmeleri İstanbulda sürecek SON DAKİKA: TÜRKİYE-YUNANİSTAN GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL'DA SÜRECEK

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