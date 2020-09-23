23 Eylül 2020, Çarşamba
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AB'den Türkiye-Yunanistan görüşmesi açıklaması

, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz krizini çözmek için İstanbul'da yapacağı görüşmeden memnun olduklarını açıkladı. AB, yapılan görüşme için 'çok faydalı' ibaresini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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AB'den Türkiye-Yunanistan görüşmesi açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve göç konusunda "çok faydalı" görüş alışverişinde bulunduğunu belirten von der Leyen, "Yunanistan ile görüşmelerin başlayacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, iki ülke arasındaki görüşmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı ve AB ile yapıcı ilişkiler için önemli olduğunu vurguladı.

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