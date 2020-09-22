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Son dakika: Türkiye-Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürecek

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'deki gerginliğin giderilmesi için ve Yunanistan'ın görüşmelere İstanbul'da devam edeceği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Türkiye-Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürecek

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin giderilmesi için Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakın zamanda İstanbul'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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