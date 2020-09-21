Oruç Reis'in kaptanı Cankat Uzşen 35 günü anlattı: Bir hayaldi gerçek oldu

"MAVİ VATAN'DA GÖREV YAPMAK GURUR VE ONUR"

Uzşen, gemide 12'şer saat çalışacak şekilde iki vardiya düzeninin uygulandığını belirterek, yapılan işin hassasiyetinin göz önünde bulundurulduğunu ve bu nedenle dinlenmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle mesai saatlerinde uyku düzenlerine çok dikkat ettiklerinin altını çizen Uzşen, "Gemimiz tüm uluslararası sularda çalışan sismik gemilerdeki olanaklara sahip. Personelimiz televizyon seyredebiliyor, dinlenme salonunda oturup çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Kütüphanemiz, masa tenisimiz ve spor salonumuz var. Ayrıca internete erişim imkanımız var. Tüm personelimiz istirahat saatlerinde tüm bunlardan sınırsız şekilde faydalanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Uzşen, "Mavi Vatan" olarak kabul ettikleri bölgede görev yapmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdaheleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi. Bu süreç donanmamızın bizimle olmasıyla gemi çalışanları ve bizler için ekstra bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bizler de görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz dahi olmadı. 'Mavi Vatan' olarak kabul ettiğimiz bölgede görev yapmak bizim için gurur ve onur meselesi."