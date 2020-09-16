Çalışmalarını 2 ayda tamamlayacak! İşte Oruç Reis'in yeni rotası...

Oruç Reis'in şu ana kadar güneybatı-kuzeydoğu istikametinde taradığı bu alanlar, Meis güneyi de dahil olarak tamamlandıktan sonra, güneydoğu-kuzeybatı hatları boyunca 90 derece kesen hatlar üzerinden bir kez daha taranacak ve bölgedeki sismik araştırma faaliyetinin ilk aşaması tamamlanmış olacak.