Yunan basını Başkan Erdoğan'ın Oruç Reis sözlerini konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı Doğu Akdeniz açıklamalarını uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla geçti.

Başkan Erdoğan, "Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım" dedi.

Erdoğan, sismik araştırmaların tamamen durmadığını belirterek Oruç Reis'in görevinin başına döneceğini de vurguladı.

Erdoğan, "Bizim Miçotakis (Yunanistan Başbakanı) ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Ne görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz aslolan budur. Eğer Miçotakis Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok" ifadesini de kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre Reuters haber ajansı, 'Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la diplomasiye izin vermek araştırma gemisini geri çektiğini söylüyor' başlığıyla açıklamaları haberleştirdi.

Yunan basınından Kathimerini, To Vima gibi yayın organları ise Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi.