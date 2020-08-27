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ABD'den TikTok hamlesi! Perakende devi Walmart, TikTok'u almak için Microsoft ile iş birliği yapacak

'nin perakende zincirlerinden 'ın Çinli ByteDance şirketine ait uygulamasını satın almak için ile ortak olacağı bildirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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ABD'den TikTok hamlesi! Perakende devi Walmart, TikTok'u almak için Microsoft ile iş birliği yapacak

basınında yer alan haberlerde, 'ın uygulamasını satın almak için ile iş birliği yapacağı aktarıldı.

Walmart'ın konuya ilişkin Amerikalı yayın kuruluşu ile paylaştığı açıklamasında, söz konusu iş birliğinin Walmart'ın reklamcılık işlerini büyütmesinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Walmart ve Microsoft ortaklığının hem Amerikalı TikTok kullanıcılarının beklentilerini hem de ABD hükümetinin endişelerini karşılayacağından eminiz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan CNBC'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka haberinde, TikTok'un ABD operasyonlarının satışına yönelik gelecek günlerde bir anlaşmanın gerçekleşebileceği ve anlaşma tutarının 20 ila 30 milyar dolar olabileceği belirtildi.

ABD Başkanı , 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, , ve 'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

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