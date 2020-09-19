ABD TikTok ve WeChat uygulamalarının fişini çekti! Çin'den jet misilleme





"Güvenilmez şirket ve kişiler" listesine girenlere yönelik alınan önleyici tedbirler arasında para cezaları, Çin'e giriş kısıtlamaları, çalışma veya oturma izinlerinin iptal edilmesi de yer alıyor.



ABD'nin "zorbalık ve yanlış davranış" olarak nitelendirilen uygulamalarına son vermeye çağrıldığı açıklamada, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak için gerekli önlemleri alınacağı vurgulandı.