21 Eylül korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. 20 Eylül toblosuna göre, 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 506 oldu. Bin 519 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 302 bin 867'ye yükseldi. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

21EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU