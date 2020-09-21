21 Eylül korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

DÜNYADA SON DURUM

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 928, Hindistan'da 5 milyon 308, Brezilya'da 4 milyon 495, Rusya'da 1 milyon 97 bine çıktı.

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 4 bin 422 yeni vaka, ülkede 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istatistiklere göre halkın salgın kapsamında alınan önlemlere riayet etme oranının düştüğünü ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Irak'ta salgın nedeniyle mart ayında kapatılan ibadet yerlerinin sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılması kararı alındı.