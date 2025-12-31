A Haber Gök Vatan’ın kalbinde! Ahlatlıbel Hava Radar Merkez Üssü’nden özel yayın: Milletimiz rahat uyusun biz buradayız

A Haber, yurdun gök vatanını 7/24 disiplinli ve özverili bir şekilde koruyan Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı'na konuk oldu. A Haber Yurt – İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak'ın görüntülediği özel karelerle, sınır hattının nasıl izlendiği, nasıl takip edildiği ve sistemin nasıl çalıştığı ekranlara taşındı.

2026'ya çok kısa bir süre kala, "Gök Vatan"ın yılmaz bekçileriyle bir araya gelen A Haber, akşam yemeğinde Mehmetçik ile buluştu. Mikrofonlarımıza konuşan Ordulu bir Mehmetçik, "Bu meslekte 6 yıldır görev yapıyorum. Büyük bir gurur duyuyorum. 2026 yılının herkese mutluluk getirmesini diliyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere tüm ailelerin yeni yılını kutluyorum. Ailem Ordu'da yaşıyor. Onları çok özledim, uzun süredir de göremiyorum. İnşallah görev sürem tamamlandıktan sonra Ordu'ya yerleşip onlarla birlikte yaşamayı düşünüyorum. Ellerinden öperim." ifadelerini kullandı.

Yaptığı meslekten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu dile getiren bir Mehmetçik, "Ailemden uzağım ama olsun, görevimizin başındayız. Buradan herkesin yeni yılını kutluyorum. Ailemin ellerinden öperim. Yeni yıllarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesinden uzak olmasına rağmen silah arkadaşlarıyla birlikte olmaktan gurur duyduğunu belirten bir diğer Mehmetçik ise, "2026 yılının herkese hayırlı ve huzurlu geçmesini diliyorum. Burada görev yapmaktan mutluyum. Evet, ailemden ve eşimden uzaktayım ama silah arkadaşlarımla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İki yıldır meslekteyim ve görevimi severek yapıyorum." dedi.

Hudut güvenliği, Türkiye'nin güvenliğinin temelini oluşturuyor. Bir yanda kara hudutları, diğer yanda "Gök Vatan" bulunuyor. Bu hayati hatta görev yapan Gök Vatan'ın yılmaz bekçileri, 7/24 esasına göre görevlerini büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getiriyor. Bizler evlerimizde huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, çocuklarımızla geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunun mimarı olan bu kahramanlarla gurur duymak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Kahramanlarımız ise nöbet noktalarında, tamamen yerli ve millî silahlarla görev başında. MPT-76 başta olmak üzere envanterdeki yerli ve millî silahlarla Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Hava sahasını korumakla görevli olmaktan gurur duyduğunu dile getiren bir Mehmetçik, "Türkiye'nin hava sahası bizlere emanet. Birilerinin bu sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Biz de Türk vatanının evlatları olarak bu görevi tereddütsüz şekilde üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer kahraman Mehmetçik ise şu sözlerle Tüm Türkiye'ye seslendi:

"Buradan öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Sevdiklerimin, ailemin ve aziz Türk milletinin yeni yılını tebrik ediyorum. Biz burada görevimizin başındayız. Milletimiz rahat bir şekilde uyuyabilir; biz onlar için buradayız."

Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Türkiye'nin hava sahasını adeta kuş uçurtmayacak şekilde korurken, bulunduğu bölgede de üst düzey güvenlik önlemleri uyguluyor. Geniş bir araziye yayılan üs çevresinde kahraman Mehmetçiklerimiz devriye görevlerini aralıksız sürdürüyor; bu görevlerde son teknoloji ürünü sistemler kullanılıyor.

Mehmetçiklerimiz, tamamen yerli ve milli MPT-76 piyade tüfeği ile gece görüş dürbünleri eşliğinde nöbet tutarken, bir diğer askerimiz ise drone savar sistemiyle görev yapıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve tamamen yerli olan drone savar sistemi, insansız hava araçlarına karşı etkili bir önleme sağlıyor. Sistem, dronları yaklaşık 2–3 kilometre mesafeden tespit ederek, gönderdiği frekanslarla drone ile operatörü arasındaki bağlantıyı kesiyor ve etkisiz hale getiriyor.

Radar Üs Komutanlığı'nda, başta drone tehditleri olmak üzere her türlü olası saldırı ve sızma girişimine karşı çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Kahraman askerlerimiz, 7/24 esasına göre görev başında; elleri tetikte, vatan nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'nin hava sahasında "kuş uçurtmayan" ve 7/24 esasına göre nöbet tutan kahramanlardan biri olan bir Mehmetçik ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Öncelikle tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah yeni yıl güzel geçer. Bu görev, içtenlikle ve sevgiyle yapılan bir görev. Elimizden geldiğince vatanımıza ve milletimize hayırlı olmaya çalışıyoruz. Soğuk, kış, yaz demeden görevimizin başındayız."

Görev tanımını anlatan Mehmetçiğimiz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Burada kamufle oluyoruz. İki kişilik bir timiz. Arkadaşım nişanı alırken, ben mesafe ve rüzgâr hesaplamasını yapıyor, çevre emniyetini sağlıyorum. Elimizden geldiğince görevimizi en faydalı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz."

Türkiye'nin hava güvenliği 7/24 kesintisiz şekilde takip ediliyor. A Haber, bu kritik sistemin tam merkezine giderek süreci yerinde görüntüledi. İlk tespitlerin ardından teşhis aşamasına geçiliyor, ardından müdahale süreci başlatılıyor.

Merkez üste yürütülen faaliyetleri anlatan Mehmetçik, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler burada Ahlatlıbel Kontrol ve İhbar Merkezi olarak, Türk hava sahasının güvenliği kapsamında tespit, teşhis ve kontrol görevlerini icra ediyoruz. Hava Kuvvetleri'nin çelik pençeleri olarak, 7 gün 24 saat esasına göre ilk tespit, teşhis ve kontrol görevini yerine getirerek ülke güvenliğimize katkı sağlıyoruz."

2026 yılı için vatandaşlara da mesaj veren Mehmetçik, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bizler, Türk Hava Kuvvetleri'nin birer neferi olarak ülkemizin semalarını korumak ve milletimizin güvenliğini sağlamak için her zaman hazırız."