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Son dakika: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Son dakika haberine göre Eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili , hesabından yaptığı açıklama ile testinin negatif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Son dakika: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte koronavirüsü yendiklerini duyurdu.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklaması:
PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?

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