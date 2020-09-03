Başkan Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'tan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesaplarından koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım @BY Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında "Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.