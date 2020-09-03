Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı! İşte ilk açıklama...
AK Partili Binali Yıldırım, koronavirüse yakalandı. Binali Yıldırım, “Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.
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Binali Yıldırım'ın açıklaması;
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.
Binali Yıldırım'ın açıklaması;
"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.