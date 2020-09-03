Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı! İşte ilk açıklama...

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.