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Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı! İşte ilk açıklama...

AK Partili , koronavirüse yakalandı. Binali Yıldırım, “Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah ile birlikte 'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı! İşte ilk açıklama...

ve AK Parti İzmir Milletvekili , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah ile birlikte 'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Binali Yıldırım'ın açıklaması;

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.



Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

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