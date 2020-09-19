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Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

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Giriş: 19.09.2020 16:29
Güncelleme:19.09.2020 16:34
Son dakika haberine göre Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs PCR testinin negatif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte koronavirüsü yendiklerini duyurdu.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklaması:
PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?

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