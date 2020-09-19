KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?
KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS ÖABT sınavına saatler kaldı. ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ÖABT sınavının giriş yerlerini öğrenen adaylar, şimdi de sınav saatini beklemeye başladı. Sınav saatini kaçırmak istemeyen ÖABT adayalrı, sınavın kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar? Oturum süresi kaç dakika? İşte cevaplar...
KPSS ÖABT sınav saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS ÖABT oturumuna saatler kaldı. MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek KPSS ÖABT için hazırlıklar tamamlandı. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar sınav saatini beklemeye başladı. Sınav 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde KPSS ÖABT'nin oturum süresi merak ediliyor. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? İşte merak edilenler...
KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2020 KPSS ÖABT oturumu saat 10.15'te başlayacak.
KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?
* İlköğretim Matematik Öğretmenliği
* Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
* Matematik Öğretmenliği (Lise)
* Fizik Öğretmenliği
* Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))
75 soru 150 dakika
* Türkçe Öğretmenliği
* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
* Tarih Öğretmenliği
* Coğrafya Öğretmenliği
* Biyoloji Öğretmenliği
* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
* Rehber Öğretmen
* Beden Eğitimi Öğretmenliği
* Okul Öncesi Öğretmenliği
* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))
75 soru 120 dakika
* İngilizce Öğretmenliği
* Sınıf Öğretmenliği(Alan Bilgisi (45),Alan Eğitimi (30))
75 soru 120 dakika
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2020 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.
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KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDSsonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında,adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.